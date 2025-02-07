Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что пожар на судне сопровождался густыми черными клубами дыма.

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Что произошло с российским кораблем у берегов Сирии

Журналисты Associated Press получили аудиозаписи, а также видео и фотографии пожара, которые, по словам военных, собрал корабль страны НАТО, который находился поблизости. Все эти данные подтверждают инцидент в Средиземном море, который произошел 23 января.

На записях можно услышать предупреждение для корабля НАТО от российских моряков.

На вашем курсе военный корабль. Я дрейфую. Я не под командованием,

– сказал член экипажа Кильдина.

По словам журналистов, это аудио предоставляет уникальный взгляд на российские разведывательные корабли, за которыми страны НАТО внимательно наблюдают из-за опасений возможного саботажа подводных кабелей и трубопроводов. Как сообщили официальные лица, российское судно было задействовано в разведывательной деятельности в Средиземном море и следило за учениями Военно-морских сил Турции.

Интересно, что несмотря на инцидент, корабль Кильдин не ответил на предложение помощи со стороны корабля НАТО. Пожар на судне продолжался не менее четырех часов: экипаж корабля сбросил покрытие со спасательных шлюпок, однако они так и не были спущены на воду. Отмечается, что экипажу удалось потушить пожар и сейчас судно "собирает разведданные у сирийского порта Тартус в сопровождении фрегата и судна снабжения".

Однако причина пожара до сих пор остается неизвестной.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы не знал о пожаре на борту Кильдина, и отказался комментировать деятельность корабля. Также он назвал "непрофессиональной" оценку состояния российского флота "на основе аварии одного корабля".