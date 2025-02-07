Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що пожежа на судні супроводжувалася густими чорними клубами диму.

Читайте також Росія готова допомогти відновлювати Сирію: у Bloomberg відповіли, що Москва просить натомість

Що сталось з російським кораблем біля берегів Сирії

Журналісти Associated Press отримали аудіозаписи, а також відео та фотографії пожежі, які, за словами військових, зібрав корабель країни НАТО, який перебував поблизу. Усі ці дані підтверджують інцидент у Середземному морі, який стався 23 січня.

На записах можна почути попередження для корабля НАТО від російських моряків.

На вашому курсі військовий корабель. Я дрейфую. Я не під командуванням,

– сказав член екіпажу Кільдіна.

За словами журналістів, це аудіо надає унікальний погляд на російські розвідувальні кораблі, за якими країни НАТО уважно спостерігають через побоювання можливого саботажу підводних кабелів і трубопроводів. Як повідомили офіційні особи, російське судно було задіяне в розвідувальній діяльності в Середземному морі та слідкувало за навчаннями Військово-морських сил Туреччини.

Цікаво, що попри інцидент, корабель Кільдін не відповів на пропозицію допомоги з боку корабля НАТО. Пожежа на судні тривала щонайменше чотири години: екіпаж корабля скинув покриття з рятувальних шлюпок, проте вони так і не були спущені на воду. Зазначається, що екіпажу вдалося загасити пожежу і наразі судно "збирає розвіддані біля сирійського порту Тартус у супроводі фрегата і судна постачання".

Однак причина пожежі досі залишається невідомою.

Тим часом речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито не знав про пожежу на борту Кільдіна, і відмовився коментувати діяльність корабля. Також він назвав "непрофесійною" оцінку стану російського флоту "на основі аварії одного корабля".