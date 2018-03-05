Авианосец США впервые за 43 года вошел в порт Вьетнама

Впервые с 1975 года авианосец ВМС США Carl Vinson вошел во вьетнамский город Дананг.

Он был в сопровождении крейсера и миноносца, передает VOA.

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Следовательно, визит авианосца стал самым масштабным присутствием военно-морских сил США в стране с 1975 года, со времени окончания войны во Вьетнаме.

На борту находились около 6000 военнослужащих и членов экипажа. Ожидается, что корабли пробудут во Вьетнаме до 9 марта. Корабли прибыли с мирной миссией – обмен техническими знаниями и опытом.

"Этот визит призван укрепить развитие двусторонних отношений в рамках всестороннего партнерства двух стран и способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе", – говорится в сообщении.

Marking the 1st time a @USNavy #AircraftCarrier has visited #Vietnam in 40+ years, the #USSCarlVinson arrives in Da Nang today. Top leaders from the U.S. & Vietnam discussed the possibility of an aircraft carrier visit last year as part of an effort to further defense relations pic.twitter.com/M4PEks6VGx — Jodi Mohrmann (@jodi_mohrmann) 5 березня 2018 р.

USS Carl Vinson arrived in Danang, Vietnam, this morning, for a 5-day visit. pic.twitter.com/NcHzz5onrt — Fuat (@fuadhud) 5 березня 2018 р.

View on our approach to the USS Carl Vinson, moored a couple miles off the coast of Da Nang. Story to come pic.twitter.com/yIG73CqOhb — Matt Rivers (@MattRiversCNN) 5 березня 2018 р.

К слову, турецкие военные корабли преследовали геологоразведочные судна итальянской нефтегазовой компании ENI в спорной экономической зоне Кипра и угрожали затопить его.