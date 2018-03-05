Авианосец США впервые за 43 года вошел в порт Вьетнама
Впервые с 1975 года авианосец ВМС США Carl Vinson вошел во вьетнамский город Дананг.
Он был в сопровождении крейсера и миноносца, передает VOA.
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Следовательно, визит авианосца стал самым масштабным присутствием военно-морских сил США в стране с 1975 года, со времени окончания войны во Вьетнаме.
На борту находились около 6000 военнослужащих и членов экипажа. Ожидается, что корабли пробудут во Вьетнаме до 9 марта. Корабли прибыли с мирной миссией – обмен техническими знаниями и опытом.
"Этот визит призван укрепить развитие двусторонних отношений в рамках всестороннего партнерства двух стран и способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе", – говорится в сообщении.
К слову, турецкие военные корабли преследовали геологоразведочные судна итальянской нефтегазовой компании ENI в спорной экономической зоне Кипра и угрожали затопить его.