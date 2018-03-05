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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Авіаносець США вперше за 43 роки ввійшов до порту В'єтнаму

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Авіаносець ВМС США Carl Vinson
Авіаносець ВМС США Carl Vinson / Фото з вільних джерел

Вперше з 1975 року авіаносець ВМС США Carl Vinson ввійшов до в'єтнамського міста Дананг.

Він був у супроводі крейсера і міноносця, передає VOA.

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Відтак, візит авіаносця став наймасштабнішою присутністю військово-морських сил США в країні з 1975 року, з часу закінчення війни у В'єтнамі.

На борту перебували близько 6 тисяч військових і членів екіпажу. Очікується, що кораблі пробудуть у В'єтнамі до 9 березня. Кораблі прибули з мирною місією – обмін технічними знаннями і досвідом.

"Цей візит покликаний зміцнити розвиток двосторонніх відносин у рамках всебічного партнерства двох країн і сприяти підтримці миру, стабільності і безпеки в регіоні ", – йдеться у повідомленні.

До слова, турецькі військові кораблі переслідували геологорозвідувальні судна італійської нафтогазової компанії ENI в спірній економічній зоні Кіпру і погрожували затопити його.

Теги: Новини США Водний транспорт В'єтнам
Джерело: 24 Канал
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