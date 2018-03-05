Авіаносець США вперше за 43 роки ввійшов до порту В'єтнаму

Вперше з 1975 року авіаносець ВМС США Carl Vinson ввійшов до в'єтнамського міста Дананг.

Він був у супроводі крейсера і міноносця, передає VOA.

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Відтак, візит авіаносця став наймасштабнішою присутністю військово-морських сил США в країні з 1975 року, з часу закінчення війни у В'єтнамі.



На борту перебували близько 6 тисяч військових і членів екіпажу. Очікується, що кораблі пробудуть у В'єтнамі до 9 березня. Кораблі прибули з мирною місією – обмін технічними знаннями і досвідом.



"Цей візит покликаний зміцнити розвиток двосторонніх відносин у рамках всебічного партнерства двох країн і сприяти підтримці миру, стабільності і безпеки в регіоні ", – йдеться у повідомленні.

Marking the 1st time a @USNavy #AircraftCarrier has visited #Vietnam in 40+ years, the #USSCarlVinson arrives in Da Nang today. Top leaders from the U.S. & Vietnam discussed the possibility of an aircraft carrier visit last year as part of an effort to further defense relations pic.twitter.com/M4PEks6VGx — Jodi Mohrmann (@jodi_mohrmann) 5 березня 2018 р.

USS Carl Vinson arrived in Danang, Vietnam, this morning, for a 5-day visit. pic.twitter.com/NcHzz5onrt — Fuat (@fuadhud) 5 березня 2018 р.

View on our approach to the USS Carl Vinson, moored a couple miles off the coast of Da Nang. Story to come pic.twitter.com/yIG73CqOhb — Matt Rivers (@MattRiversCNN) 5 березня 2018 р.

До слова, турецькі військові кораблі переслідували геологорозвідувальні судна італійської нафтогазової компанії ENI в спірній економічній зоні Кіпру і погрожували затопити його.