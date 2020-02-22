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      Авиаперелеты по Украине: когда увеличат количество рейсов и где откроют аэропорты

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      Правительство до 2030 года планирует втрое увеличить внутренние авиаперевозки, а также запустить больше местных аэропортов. Сейчас в Украине работают только шесть центральных аэродромов. Где именно будут открывать еще и сколько на это надо денег – читайте в материале 24 канала.

      Цены

      Авиаперелеты не только удобны, но и экономят время. Пролететь несколько часов и пробыть в поезде почти сутки – это совершенно разные вещи.

      К теме: Какими видами транспорта украинцы чаще всего пользовались в 2019 году: статистика

      Что касается цены, то иногда можно купить билеты по цене, как и поездка на поезде – примерно 500–600 гривен. Однако вариантов таких дешевых авиаперелетов по страны – единицы. А к тем, что есть, украинцы до сих пор не привыкли.

      Еще с советских инфраструктурных особенностей, авиаперелеты – это должно быть обязательно дорого. Мол, человек должен почувствовать, что это не просто транспорт, а какой-то элитный,
      – подчеркнул заместитель генерального директора YanAir Тарас Стригуненко.

      Нехватка аэропортов

      Впрочем, даже при желании отдельных авиаперевозчиков расширить количество перелетов по Украине, у них на пути становится другая проблема – тотальная нехватка качественных аэропортов. В хорошем состоянии только те, которых готовили к Евро-2012. Другие же нуждаются в реконструкции.

      "Состояние региональных аэропортов, к сожалению, до сих пор остается невысоким. Ряд аэропортов срочно требуют внимания. Например, такие пограничные аэропорты, как Черновцы, Ровно, даже Ивано-Франковск", – пояснил авиаэксперт Кирилл Новиков.

      ► Аэропорт в Житомире

      Дорогой ремонт, современное оборудование и комфортные зоны отдыха – аэропорт в Житомире уже почти три года готов принимать пассажиров. Впрочем, из людей здесь только технический персонал. Последний раз пассажирский самолет прилетал сюда почти 30 лет назад.

      "Необходимо взлетно-посадочную полосу удлинить и расширить. К области обращались, в Верховную Раду обращались. Были обещания помочь, но на практике в течение пяти лет мы не получили ни копейки", – рассказал директор аэропорта в Житомире Андрей Скиба.

      Аэропорт в Житомире

      ► Аэропорт Днепра

      Свой аэропорт ждут и жители одного из крупнейших городов Украины – Днепра. Местный аэродром не может заработать на полную из-за нежелания всем известного олигарха, которому принадлежит терминал аэропорта, вкладывать деньги.

      Аэропорт в Днепре

      ► Аэропорт в Херсоне

      А вот у жителей Херсона, который значительно меньше Днепра, проблем с авиасообщением нет. Аэропорт "Херсон" заработал на полную только недавно.

      аеропорт херсон
      Аэропорт в Херсоне

      Главная причина упадка аэропортов – нехватка финансирования. Впрочем, в Министерстве инфраструктуры обещают наладить внутренние авиаперевозки и восстановить аэропорты. Недавно открыли аэродром в Николаеве, на очереди еще несколько.

      аеропорт в миколаєві
      Аэропорт Николаева

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Путешествия авиация
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