Авиаперелеты по Украине: когда увеличат количество рейсов и где откроют аэропорты

Правительство до 2030 года планирует втрое увеличить внутренние авиаперевозки, а также запустить больше местных аэропортов. Сейчас в Украине работают только шесть центральных аэродромов. Где именно будут открывать еще и сколько на это надо денег – читайте в материале 24 канала.

Цены

Авиаперелеты не только удобны, но и экономят время. Пролететь несколько часов и пробыть в поезде почти сутки – это совершенно разные вещи.

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Что касается цены, то иногда можно купить билеты по цене, как и поездка на поезде – примерно 500–600 гривен. Однако вариантов таких дешевых авиаперелетов по страны – единицы. А к тем, что есть, украинцы до сих пор не привыкли.

Еще с советских инфраструктурных особенностей, авиаперелеты – это должно быть обязательно дорого. Мол, человек должен почувствовать, что это не просто транспорт, а какой-то элитный,

– подчеркнул заместитель генерального директора YanAir Тарас Стригуненко.

Нехватка аэропортов

Впрочем, даже при желании отдельных авиаперевозчиков расширить количество перелетов по Украине, у них на пути становится другая проблема – тотальная нехватка качественных аэропортов. В хорошем состоянии только те, которых готовили к Евро-2012. Другие же нуждаются в реконструкции.

"Состояние региональных аэропортов, к сожалению, до сих пор остается невысоким. Ряд аэропортов срочно требуют внимания. Например, такие пограничные аэропорты, как Черновцы, Ровно, даже Ивано-Франковск", – пояснил авиаэксперт Кирилл Новиков.

► Аэропорт в Житомире

Дорогой ремонт, современное оборудование и комфортные зоны отдыха – аэропорт в Житомире уже почти три года готов принимать пассажиров. Впрочем, из людей здесь только технический персонал. Последний раз пассажирский самолет прилетал сюда почти 30 лет назад.

"Необходимо взлетно-посадочную полосу удлинить и расширить. К области обращались, в Верховную Раду обращались. Были обещания помочь, но на практике в течение пяти лет мы не получили ни копейки", – рассказал директор аэропорта в Житомире Андрей Скиба.

Аэропорт в Житомире

► Аэропорт Днепра

Свой аэропорт ждут и жители одного из крупнейших городов Украины – Днепра. Местный аэродром не может заработать на полную из-за нежелания всем известного олигарха, которому принадлежит терминал аэропорта, вкладывать деньги.

Аэропорт в Днепре

► Аэропорт в Херсоне

А вот у жителей Херсона, который значительно меньше Днепра, проблем с авиасообщением нет. Аэропорт "Херсон" заработал на полную только недавно.



Аэропорт в Херсоне

Главная причина упадка аэропортов – нехватка финансирования. Впрочем, в Министерстве инфраструктуры обещают наладить внутренние авиаперевозки и восстановить аэропорты. Недавно открыли аэродром в Николаеве, на очереди еще несколько.



Аэропорт Николаева