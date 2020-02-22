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      Авіаперельоти Україною: коли збільшать кількість рейсів і де відкриють аеропорти

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      Уряд до 2030 року планує утричі збільшити внутрішні авіаперевезення, а також запустити більше місцевих аеропортів. Наразі в Україні працюють лише шість центральних летовищ. Де саме відкриватимуть ще і скільки на це треба грошей – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Ціни

      Авіаперельоти – не тільки зручні, а й економлять час. Пролетіти декілька годин чи пробути в поїзді майже добу – це цілком різні речі. 

      До теми: Якими видами транспорту українці найчастіше користувалися у 2019 році: статистика

      Щодо ціни, то інколи можна купити квитки за ціною, як і поїздка потягом – приблизно 500 – 600 гривень. Однак варіантів таких дешевих авіаперельотів в середині країни – одиниці. А до тих, що є, українці досі не звикли.

      Ще з радянських інфраструктурних особливостей, авіаперельоти – це має бути обов'язково дорого. Мовляв, людина має відчути, що це не просто транспорт, а якийсь елітний,
      – підкреслив заступник генерального директора YanAir Тарас Стригуненко.

      Нестача аеропортів

      Втім, навіть за бажання окремих авіаперевізників розширити кількість перельотів Україною, їм на заваді стає інша проблема – тотальна нестача якісних аеропортів. В хорошому стані лише ті, яких готували до Євро-2012. Інші ж потребують реконструкції.

      "Стан регіональних аеропортів, на жаль, досі залишається не високим. Низка аеропортів терміново потребують уваги. Наприклад, такі прикордонні аеропорти як Чернівці, Рівне, навіть Івано-Франківськ", – пояснив авіаексперт Кирило Новіков.

      ► Аеропорт в Житомирі

      Дорогий ремонт, сучасне обладнання та комфортні зони відпочинку – аеропорт в Житомирі вже майже три роки готовий приймати пасажирів. Втім, з людей тут лише технічний персонал. Останній раз пасажирський літак прилітав сюди майже 30 років тому.

      "Необхідно злітно-посадкову смугу подовжити та розширити. До області зверталися, у Верховну Раду зверталися. Були обіцянки допомогти, але на практиці протягом п'яти років ми не отримали ні копійки", – розповів директор аеропорту в Житомирі Андрій Скіба.

      Аеропорт в Житомирі

      ► Аеропорт Дніпра

      На свій аеропорт чекають і жителі одного з найбільших міст України – Дніпра. Місцеве летовище не може запрацювати на повну через небажання всім відомого олігарха, якому належить термінал аеропорту, вкладати гроші.

      Аеропорт у Дніпрі

      ► Аеропорт в Херсоні

      А от жителі значно меншого від Дніпра Херсону проблем з авіасполученням не мають. Аеропорт "Херсон" запрацював наповну лише нещодавно.

      аеропорт херсон
      Аеропорт у Херсоні

      Головна причина занепаду аеропортів – нестача фінансування. Втім, у Міністерстві інфраструктури обіцяють налагодити внутрішні авіаперевезення та відновити аеропорти. Нещодавно відкрили летовище в Миколаєві, на черзі ще декілька. 

      аеропорт в миколаєві
      Аеропорт Миколаєва

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України авіація Подорожі
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