Авиаперевозчик Wizz Air рассказал, как будут менять цены на билеты

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air заверил, что в дальнейшем будет предлагать своим пассажирам максимально сниженые цены на авиабилеты благодаря низким операционным расходам.

Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на телефонный разговор с главным директором Wizz Air Оуэном Джонсом.

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В течение последних 15 лет коэффициент загруженности наших самолетов возрос до 91,3%. В прошлом году он составлял 90,1%. Это означает, что мы заполняем наш флот более чем на 91%,

– сказал Джонс.

Отмечается, что авиакомпания увеличила производительность на 22,1 процента до 275 миллионов евро благодаря росту пассажиропотока до почти 30 миллионов человек.

Оуэн Джонс отметил, что компания продолжила увеличивать присутствие на рынке и сейчас занимает 42 процента рынка лоукост-перевозок в регионе.

Глава Wizz Air также заверил, что компания продолжит предлагать самые дешевые тарифы на авиаперевозки для своих клиентов.

"Наша ценовая политика не изменится: максимально низкие операционные расходы. Мы самая дешевая авиакомпания в Европе и наша цель — оставаться непобедимым лидером в "битве за цену", – сказал главный корпоративный директор Wizz Air.

Последующего финансового года в планах компании увеличить предложение пассажирских мест.

"До конца 2019 финансового года количество мест на самолетах типа А321 вырастет до более 44% по сравнению с нынешними 35% мест на этих воздушных судах. В Airbus А321 — 230 мест. Увеличение их количества позволит снизить расходы на 10% по сравнению с Airbus А320 с 180 местами. Мы дополнительно заказали 72 самолеты 74 A320neo и A321neo. Первые A321neo пополнят наш флот в начале 2019 года", – отметил Джонс.