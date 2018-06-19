Авіаперевізник Wizz Air розказав, як змінюватимуться ціни на квитки

Угорський авіаперевізник Wizz Air запевнив, що надалі пропонуватиме своїм пасажирам максимально знижені ціни на авіаквитки завдяки низьким операційним витратам.

Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на телефону розмову з головним директором Wizz Air Оуеном Джонсом.

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Протягом останніх 15 років коефіцієнт завантаженості наших літаків зріс до 91,3%. Минулого року він становив 90,1%. Це означає, що ми заповнюємо наш флот більш ніж на 91%,

– сказав Джонс.

Зазначається, що авіакомпанія збільшила продуктивність на 22,1 відсотка до 275 мільйонів євро завдяки росту пасажиропотоку до майже 30 мільйонів осіб.

Оуен Джонс зауважив, що компанія продовжила збільшувати присутність на ринку і зараз займає 42 відсотки ринку лоукост-перевезень в регіоні.

Голова Wizz Air також запевнив, що компанія продовжить пропонувати найдешевші тарифи на авіаперевезення для своїх клієнтів.

"Наша цінова політика не зміниться: максимально низькі операційні витрати. Ми найдешевша авіакомпанія у Європі і наша мета — залишатися непереможним лідером у "битві за ціну", – сказав головний корпоративний директор Wizz Air.

Наступного фінансового року у планах компанії збільшити пропозицію пасажирських місць.

"До кінця 2019 фінансового року кількість місць на літаках типу А321 зросте до понад 44% порівняно з нинішніми 35% місць на цих повітряних суднах. В Airbus А321 — 230 місць. Збільшення їх кількості дозволить знизити витрати на 10% порівняно з Airbus А320 із 180 місцями. Ми додатково замовили 72 літаки A320neo і 74 A321neo. Перші A321neo поповнять наш флот на початку 2019 року", – зауважив Джонс.