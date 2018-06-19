Украинский лоукостер SkyUp будет летать на Кипр, в Барселону и в Батуми

Национальный авиаперевозчик SkyUp будет осуществлять регулярные авиаперевозки по трем международным направлениям.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил владелец авиакомпании SkyUp Юрий Альба.

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Он уточнил, что первые регулярные рейсы будут осуществляться по маршрутам Киев – Одесса и Харьков – Одесса. Точной даты старта рейсов пока не называют, по прогнозам, это будет первая декада июля.

Цены билетов на рейсы по Украине будут стартовать от 499 гривен. Цены на международные рейсы, пока не озвучивают.

Как пояснил владелец SkyUp, цены будут формироваться на основе лоукост-модели, когда пассажир сам выбирает необходимую ему услугу по принципу конструктора.

Я надеюсь, что названные рейсы начнут летать в первой декаде июля. Ведь в авиасфере есть проблемы в организации и не все происходит в те сроки, как планируется. От 499 гривен будут стоить внутренние рейсы. Цена международных перелетов еще подсчитывается,

– уточнил Альба.

Ранее в СМИ появилась информация, что комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты в 55 регулярных и чартерных маршрутах.