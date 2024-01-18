По данным ГБР, они привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который обычно находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Год спустя советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона, на каком этапе дело, пишет 24 Канал.
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Что известно о расследовании гибели руководства МВД
Татьяна Сапьян рассказала, что досудебное расследование дела завершено. ГБР объявило 5 работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о подозрениях в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности.
Советник по коммуникациям ГБР выразил надежду, что после этого дело скоро будет в суде. Уже суд определит, какое наказание подозреваемым предстоит понести.
Что зависело от правоохранительного органа, по этому делу провели десятки экспертиз, допросили всех свидетелей, провели следственные эксперименты, поминутно возобновили день аварии. К работе также приобщались иностранные эксперты и представители французской компании-производителя вертолета,
– рассказала советница ГБР.
Татьяна Сапьян уточнила, что досудебное расследование завершилось в конце ноября 2023 года, и материалы дела открыли для ознакомления сторонам защиты и потерпевшим вместе с адвокатами.
Есть ли обвинительный акт в суде
Вы меня спросите, есть ли обвинительный акт в суде. Я вам скажу, что нет. Пока все происходит в рамках закона. Потому что самое досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том, если я не ошибаюсь, то это где-то 250 страниц,
– рассказала советница ГБР.
По ее словам, чтобы ознакомиться со всеми материалами, нужно время, но в 2024 году акт попадет в суд.
"Я думаю, что где-то весной (2024 – 24 Канал) мы с вами об этом поговорим еще", – объяснила Сапьян.
Авиакатастрофа с руководством МВД
18 января 2023 года в Броварах упал вертолет МВД, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. В результате трагедии погибли 14 человек, из них 10 – были на борту вертолета.
К сожалению, в результате трагедии погибли:
- Денис Монастырский – глава МВД;
- Евгений Енин – первый заместитель министра;
- Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД;
- Татьяна Шутяк – заместитель руководителя Патронатной службы МВД;
- Михаил Павлушко – начальник управления по обеспечению защиты Департамента внутренней безопасности НПУ, подполковник полиции;
- Андрей Маринченко – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ (охранник министра);
- Николай Анацкий – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД;
- Александр Василенко – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Константин Коваленко – пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах;
- Иван Касьянов – бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете, прапорщик службы гражданской защиты.
Кроме того, во время трагедии погибли три женщины и девочка 2017 года рождения, которые пришли утром в детский сад. Ведь именно там упал вертолет ГСЧС.
Расследование авиакатастрофы проводило Государственное бюро расследований, которое объявило о подозрение пяти должностным лицам ГСЧС из-за нарушения правил безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД и сопровождающие лица:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Следствие сообщило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.