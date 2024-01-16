Вдова Людмила Енина поделилась щемящими воспоминаниями о муже. Она призналась, что он – часть ее сердца, ее друг, ее единомышленник, ее партнер, отец ее детей. Кроме того, он – человек высоких нравственных и профессиональных качеств. Он всегда добросовестно выполнял свой долг перед Украиной.

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Енина рассказала, что они с любимым познакомились на работе. Тогда Евгений как раз вернулся из загранкомандировки, а Людмила только начала работать в МИД. Профессиональное знакомство под крышей ведомства превратилось в настоящую историю любви.

Фильм памяти Евгения Енина: смотрите видео

За свою жизнь Евгений совершил много благородных поступков. Он обладал многими качествами, которые захватывали и привлекали. Людмила рассказала, что больше всего ее поражало большое доброе сердце Евгения, его человечность.

Каждое 18 число каждого месяца – очень печальная дата,

– рассказывает Людмила.

Больше всего он любил проводить время с семьей

Людмила вспомнила, что больше всего Евгений любил проводить время с семьей, с детьми. Когда друзья спрашивали, какое его больше всего хобби, Евгений отвечал – побыть с женой.

Евгений увлекался историей Древнего Рима. Жена признается: иногда ей казалось, что он жил там в прошлой жизни. Больше всего как исторического персонажа любил Марка Аврелия.

Дети очень скучают по Евгению. Им не хватает отца. Людмила признается, что Евгений ей снится. Связь с мужем сохраняется.