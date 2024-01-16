Вдова Людмила Єніна поділилася щемливими спогадами про чоловіка. Вона зізналася, що він – частинка її серця, її друг, її однодумець, її партнер, батько її дітей. Окрім того, він – людина високих моральних та професійних якостей. Він завжди сумлінно виконував свій обов'язок перед Україною.

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Єніна розповіла, що вони з коханим познайомилися на роботі. Тоді Євгеній саме повернувся з закордонного відрядження, а Людмила тільки почала працювати у МЗС. Професійне знайомство під дахом відомства перетворилося у справжню історію кохання.

Фільм пам'яті Євгенія Єніна: дивіться відео

За своє життя Євгеній вчинив багато благородних вчинків. Він мав багато якостей, які захоплювати та приваблювали. Людмила розповіла, що найбільше її вражало велике добре серце Євгенія, його людяність.

Кожне 18 число кожного місяця – це дуже сумна дата, – розповідає Людмила.

Найбільше він любив проводити час з сім'єю

Людмила пригадала, що найбільше Євгеній любив проводити час з сім'єю, з дітьми. Коли друзі запитували, яке його найбільше хобі, Євгеній відповідав – побути з дружиною.

Євгеній захоплювався історією Стародавнього Риму. Дружина зізнається: іноді їй здавалося, що він жив там у минулому житті. Найбільше як історичного персонажа любив Марка Аврелія.

Діти дуже сумують за Євгенієм. Їм бракує батька. Людмила зізнається, що Євгеній їй сниться. Зв'язок з чоловіком зберігається.