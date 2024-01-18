За даними ДБР, вони залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який зазвичай перебуває на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Рік потому радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла в ефірі телемарафону, на якому етапі справа, пише 24 Канал.

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Що відомо про розслідування загибелі керівництва МВС

Тетяна Сапьян розповіла, що досудове розслідування справи завершено. ДБР оголосило 5 працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій про підозри у порушенні правил безпеки польотів та службовій недбалості.

Радниця з комунікацій ДБР висловила сподівання, що після цього справа незабаром буде в суді. Вже суд визначить, яке покарання підозрювані мають понести.

Що залежало від правоохоронного органу, то в цій справі провели десятки експертиз, допитали усіх свідків, провели слідчі експерименти, похвилинно відновили день аварії. До роботи також долучались іноземні експерти та представники французької компанії-виробника гелікоптера,

– розповіла радниця ДБР.

Тетяна Сапьян уточнила, що досудове розслідування завершилось наприкінці листопада 2023 року і матеріали справи відкрили для ознайомлення сторонам захисту та потерпілим разом з адвокатами.

Чи обвинувальний акт в суді

Ви мене запитаєте, чи є обвинувальний акт у суді. Я вам скажу, що ні наразі. Поки що все відбувається у межах закону. Тому що саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том, якщо я не помиляюсь, то це десь 250 сторінок,

– розповіла радниця ДБР.

За її словами, щоб ознайомитися з усіма матеріалами, потрібен час, але у 2024 році акт потрапить до суду.

"Я думаю, що десь весною (2024 року – 24 Канал) ми з вами про це поговоримо ще", – пояснила Сапьян.

Авіакатастрофа з керівництвом ДБР

18 січня 2023 року у Броварах впав гелікоптер МВС, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, з них 10 – були на борту гелікоптера.

На жаль, внаслідок трагедії загинули:

Денис Монастирський – глава МВС;

Євген Єнін – перший заступник міністра;

Юрій Лубкович – державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк – заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко – начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції;

Андрій Маринченко – старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (охоронець міністра);

Микола Анацький – провідний інспектор Департаменту комунікації МВС;

Олександр Василенко – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;

Костянтин Коваленко – пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах;

Іван Касьянов – бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту.

Окрім того, під час трагедії загинули три жінки та дівчинка 2017 року народження, які прийшли зранку в дитячий садочок. Адже саме там впав гелікоптер ДСНС.

Розвідування авіакатастрофи проводило Державне бюро розслідувань, яке оголосило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС через порушення правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС та супроводжуючі особи:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство повідомило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.