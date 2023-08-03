Попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який зазвичай перебуває на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапньян, пише 24 Канал.

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Гелікоптер не мав дозволу на політ

"Повітряне судно, як було встановлено у процесі досудового розслідування, не мало дозволів виконувати інші види польотів", – розповіла вона.

Також, за словами Сапньян, командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту польоту, який був запланований. Він також не був попереджений про негоду над Броварами, де сталася трагедія.

Крім того, Сапньян повідомила, що екіпаж цього гелікоптера не мав відповідних допусків і необхідних сертифікатів для того, щоб здійснювати польоти в таку негоду.

Вона зазначила, що на графічній реконструкції маневру гелікоптера чітко видно, що через погану погоду повітряне судно було вимушено летіти на гранично низькій висоті.

Представниця ДБР додала, що коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку, то почав здійснювати маневр обльоту. За її словами, він різко піднявся, втратив орієнтування у просторі, а коли завершував маневр – допустив зіткнення із землею.



Реконструкція трагічного маневру гелікоптера / Фото ДБР

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