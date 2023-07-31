Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що попередньо слідство відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії.

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Чому версії про посягання на життя й диверсію відкинули

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії:

  • збиття літального апарата,
  • конфліктна ситуація на борту судна,
  • помилка пілота,
  • технічна несправність судна,
  • неналежна організація планування польоту,
  • недотримання правил польотів,
  • складні погодні умови,
  • замах на життя державних діячів, включаючи диверсію.

Проте наразі слідчі не знайшли підтвердження версіям щодо посягання на життя та диверсії.

Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження,
– сказав генпрокурор.

Він додав, що найближчим часом правоохоронці оприлюднять остаточні висновки за результатами досудового розслідування у цій справі.

Як проводиться розслідування

Андрій Костін нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучені й представники компанії Airbus Helicopters, Міністерства оборони, Нацполіції та Нацгвардії.

Слідство зібрало всі необхідні технічні документи й наразі завершується проведення необхідних експертиз. Він також повідомив, що французькі партнери з компанії Airbus допомогли провести дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту.

Катастрофа у Броварах: головне

  • 18 січня 2023 року гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився у Броварах. Тоді вертоліт перевозив 10 людей і всі вони, на жаль, загинули: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
  • Гелікоптер впав на території дитячого садка. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі одна дитина. Поранення зазнали 25 людей, серед яких 11 дітей.