Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что предварительно следствие отвергло версии относительно посягательства на жизнь государственных деятелей и диверсии.
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Почему версии о посягательствах на жизнь и диверсию отвергли
Генпрокурор напомнил, что в начале расследования правоохранители выдвинули следующие версии:
- сбитие летательного аппарата,
- конфликтная ситуация на борту судна,
- ошибка пилота,
- техническая неисправность судна,
- ненадлежащая организация планирования полета,
- несоблюдение правил полетов,
- сложные погодные условия,
- покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию.
Однако в настоящее время следователи не нашли подтверждения версиям о посягательстве на жизнь и диверсию.
Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения,
– сказал генпрокурор.
Он добавил, что в ближайшее время правоохранители обнародуют окончательные выводы по результатам досудебного расследования по этому делу.
Как проводится расследование
Андрей Костин напомнил, что расследование проводят специалисты межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ. К работе привлечены представители компании Airbus Helicopters, Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.
Следствие собрало все необходимые технические документы и завершается проведение необходимых экспертиз. Он также сообщил, что французские партнеры из компании Airbus помогли провести дешифровку бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование полета.
Катастрофа в Броварах: главное
- 18 января 2023 года вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, разбился в Броварах. Тогда вертолет перевозил 10 человек и все они, к сожалению, погибли: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь министерства Юрий Лубкович, их помощники, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
- Вертолет упал на территории детского сада. Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 25 человек, среди которых 11 детей.