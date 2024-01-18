В годовщину гибели руководства МВД украинцы чтят память о них. К месту катастрофы люди приносят цветы и зажигают свечи, передает 24 Канал.
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Имена, которые навсегда запечатлены в истории
Во время страшной авиакатастрофы 18 января 2023 года погибло руководство МВД. Тогда страна потеряла:
- министра внутренних дел Дениса Монастырского,
- первого заместителя Евгения Енина,
- госсекретаря МВД Юрия Лубковича,
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого,
- старшего оперуполномоченного Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Андрея Маринченко,
- начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаила Павлушко,
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяну Шутяк.
Также во время аварии погиб весь экипаж вертолета ГСЧС, в котором находились руководство МВД: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Кроме того, авиакатастрофа унесла жизни 4 жительниц Броваров: Елены и Миланы Пономаренко, Марины Грановской, Татьяны Бойченко.
В годовщину страшной авиакатастрофы украинцы чтят память о погибших и приносят цветы к месту трагедии. Также там зажгли свечи памяти.
В Броварах чтят память о погибшем руководстве МВД: смотрите видео
Люди несут цветы к месту авиакатастрофы: смотрите видео
Действующий министр МВД Игорь Клименко также почтил память о погибших.
Год, как страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел. Это невосполнимая потеря для близких. Колоссальная потеря для государства. Навеки в нашей памяти,
– написал он.
Почтили память и в Верховной Раде. Так, председатель ВР Руслан Стефанчук в сети опубликовал щемящий пост памяти Дениса Монастырского.
На странице Верховной Рады также опубликовали пост, в котором почтили память о погибших в авиакатастрофе 18 января 2023 года.
Тогда внезапная смерть унесла жизни целой когорты специалистов, безгранично преданных Украине, кто с первых дней полномасштабного вторжения России остался на рабочем месте и делал все, чтобы уберечь нашу свободу и независимость от захвата врагом. Мы всегда будем помнить о вас. Ваши имена навсегда запечатлены в истории нашего государства,
– говорится в сообщении.
Гибель руководства МВД в авиакатастрофе: главное
- 18 января 2023 года страну потрясло страшное известие – в Броварах разбился вертолет, на борту которого было руководство МВД. Все находившиеся на борту погибли. Вертолет упал возле детского сада. Тогда погиб один ребенок. Пострадали в тот страшный день 25 человек, среди которых – 11 детей.
- По данным следствия, причиной авиакатастрофы стали откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Это стало известно после того, как следователи ГБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали "черные ящики". Кроме того, у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.
- ГБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС : начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины, и.о. командира части, заместителю командира по летной подготовке, командиру авиационной эскадрильи, начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области. Все они подозреваются в откровенных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.