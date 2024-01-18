В годовщину гибели руководства МВД украинцы чтят память о них. К месту катастрофы люди приносят цветы и зажигают свечи, передает 24 Канал.

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Имена, которые навсегда запечатлены в истории

Во время страшной авиакатастрофы 18 января 2023 года погибло руководство МВД. Тогда страна потеряла:

министра внутренних дел Дениса Монастырского,

первого заместителя Евгения Енина,

госсекретаря МВД Юрия Лубковича,

ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого,

старшего оперуполномоченного Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Андрея Маринченко,

начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаила Павлушко,

заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяну Шутяк.

Также во время аварии погиб весь экипаж вертолета ГСЧС, в котором находились руководство МВД: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Кроме того, авиакатастрофа унесла жизни 4 жительниц Броваров: Елены и Миланы Пономаренко, Марины Грановской, Татьяны Бойченко.

В годовщину страшной авиакатастрофы украинцы чтят память о погибших и приносят цветы к месту трагедии. Также там зажгли свечи памяти.

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Люди несут цветы к месту авиакатастрофы: смотрите видео

Действующий министр МВД Игорь Клименко также почтил память о погибших.

Год, как страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек, 7 из которых были руководителями и работниками Министерства внутренних дел. Это невосполнимая потеря для близких. Колоссальная потеря для государства. Навеки в нашей памяти,

– написал он.

Почтили память и в Верховной Раде. Так, председатель ВР Руслан Стефанчук в сети опубликовал щемящий пост памяти Дениса Монастырского.

На странице Верховной Рады также опубликовали пост, в котором почтили память о погибших в авиакатастрофе 18 января 2023 года.

Тогда внезапная смерть унесла жизни целой когорты специалистов, безгранично преданных Украине, кто с первых дней полномасштабного вторжения России остался на рабочем месте и делал все, чтобы уберечь нашу свободу и независимость от захвата врагом. Мы всегда будем помнить о вас. Ваши имена навсегда запечатлены в истории нашего государства,

– говорится в сообщении.

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