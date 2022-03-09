Авиаудар по больнице в Мариуполе: опубликовали ужасные фото

Россияне 9 марта нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. Ранены 17 мирных людей. Показали первые фото с места событий.

Россияне полностью уничтожили роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. Оккупантов не остановило даже, что они били туда, где было много мам с детьми.

Важно Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что в настоящее время есть 17 пострадавших: персонал больницы и даже роженицы. Дети вроде бы не пострадали. Жертв, к счастью, тоже нет. Однако следует понимать, что это не конечные цифры, потому что завалы только разбирают.

Ужасные кадры из больницы после удара / Фото Мстислава Чернова и Евгения Малолетки:

Россияне намеренно убивают Мариуполь

Российские орки уже вторую неделю держат Мариуполь в окружении. У людей нет ни еды с водой, ни отопления, ни электричества. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.

Людей просто расстреливают, на мирных бросают бомбы. Жители подчеркивают, что это геноцид города, который совершают русские солдаты.

За время блокады оккупантами Мариуполя уже погибли около 1300 мирных жителей.

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