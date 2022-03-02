Авиаудар по Житомиру: два человека погибли, трое – пострадали

В результате авиаудара россиян по больнице и жилым домам в Житомире погибли по меньшей мере два человека, еще 10 – травмированы.

12 человек, в том числе 6 детей, спасатели достали из подвалов полуразрушенных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Задействованы 95 спасателей.

Важно После удара крылатой ракетой по Житомиру горят жилые дома

Сокрушительный авиаудар

Оккупанты 1 марта около 22:16 нанесли циничный авиаудар по гражданской инфраструктуре. Бобма попала в больницу и зацепила 10 жилых домов, 3 из которых занялись.

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