Россия нанесла авиаудары по Запорожью: среди пострадавших – 2-летний ребенок

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Каковы последствия авиаударов по Запорожью?

По информации ГСЧС, в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них – 2-летний мальчик. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Число пострадавших уточняется.

Спасатели обследовали места ударов, искали пострадавших и оказывали помощь людям. В частности, из одной из квартир им удалось деблокировать мужчину.

Кадры с места авиаудара / Фото ГСЧС

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В результате обстрела повреждены два частных жилых дома, гаражи и окна многоэтажек.

Кроме того, из-за атаки загорелись легковые автомобили. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил 10 автомобилей, еще 10 получили повреждения.

Как ликвидировали последствия удара: смотрите видео

Психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям. На месте ударов работали экстренные службы города и волонтеры Отряда быстрого реагирования.

Напомним, днем 14 ноября российская армия нанесла массированный удар по Запорожью. Тогда ранения получили 22 гражданских лица, в том числе трое детей и шестимесячный младенец.

Также 13 ноября захватчики обстреляли пятиэтажный жилой дом в Космическом районе Запорожья. Травмы получили 13 жителей, из которых пятеро были несовершеннолетними.