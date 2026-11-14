Россияне провели атаку на Запорожье: 22 пострадавших, в том числе 6-месячный младенец и двое детей

Как сообщили в ГСЧС Украины, пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Специалисты службы уже обследовали прилегающие территории для своевременного обнаружения пострадавших, а точное количество пострадавших пока уточняется.

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Источник: ГСЧС Украины

Разрушение жилых кварталов и учебных заведений

В результате вражеских попаданий по различным городским адресам зафиксированы повреждения фасадов и остекления многоквартирных домов. Разрушениям также подверглось здание учебного заведения.

Кроме того, взрывной волной и обломками были повреждены семь легковых автомобилей и дорожное покрытие. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на местах ударов были оперативно задействованы все городские экстренные службы.

Источник: ГСЧС Украины

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, за день до этого российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья. Тогда ранения получили 13 гражданских лиц, среди которых также было пятеро несовершеннолетних.