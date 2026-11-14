Россияне провели атаку на Запорожье: 22 пострадавших, в том числе 6-месячный младенец и двое детей

14 ноября российская армия нанесла массированный удар по Запорожью, в результате чего 22 человека получили травмы. Среди пострадавших оказались трое детей, в том числе шестимесячный младенец.
Как сообщили в ГСЧС Украины, пострадавшим в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Специалисты службы уже обследовали прилегающие территории для своевременного обнаружения пострадавших, а точное количество пострадавших пока уточняется.
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Разрушение жилых кварталов и учебных заведений
В результате вражеских попаданий по различным городским адресам зафиксированы повреждения фасадов и остекления многоквартирных домов. Разрушениям также подверглось здание учебного заведения.
Кроме того, взрывной волной и обломками были повреждены семь легковых автомобилей и дорожное покрытие. Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на местах ударов были оперативно задействованы все городские экстренные службы.
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, за день до этого российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья. Тогда ранения получили 13 гражданских лиц, среди которых также было пятеро несовершеннолетних.
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