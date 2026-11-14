Росіяни атакували Запоріжжя: 22 постраждалих, серед них 6-місячне немовля та двоє дітей

Окупанти обстріляли Запоріжжя / ДСНС
Російська армія 14 листопада завдала масованого удару по Запоріжжю. Постраждали 22 людини.
Серед поранених – троє дітей, а саме 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Про це повідомили в ДСНС України.
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Які ще наслідки обстрілу Запоріжжя?
Унаслідок ворожих влучань за різними міськими адресами зафіксовано пошкодження фасадів і скління багатоквартирних будинків. Руйнувань також зазнала будівля навчального закладу.
Крім того, вибуховою хвилею та уламками понівечено сім легкових автомобілів і дорожнє покриття. Для ліквідації наслідків надзвичайної події на місцях ударів були оперативно задіяні всі міські екстрені служби.
Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ДСНС
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Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по житловій п'ятиповерхівці в Космічному районі Запоріжжя. Тоді поранення отримали 50 цивільних осіб, серед яких також було 8 неповнолітніх. Також під час розбору завалів загинув рятувальник – на нього впала бетонна плита.
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