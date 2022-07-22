По словам советника главы Офиса Президента, пока есть лишь одно объяснение частичного изменения стратегии армии оккупантов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин live". Однако тоже говорили и об использовании украинской авиации. Ведь даже 21 июля Воздушные силы ВСУ ударили по позициям врага на оккупированных территориях.

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На использование авиации влияют успехи артиллерии

По словам Арестовича, в настоящее время уже нет особых изменений в ситуации на фронте. Поэтому можно заключить, что наступление россиян начало замедляться.

Для меня особой демонстрацией являются эти авиационные удары. Забуксовали ребята (оккупанты – 24 канал). Если массированно бьют авиацией, значит, артиллерия уже не справляется,

– сказал советник.

Следует отметить, что "буксовку" войск врага на Донбассе также подтвердили аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW). Они днем ранее предположили, что это обусловлено изменением типа территорий, которые приходится штурмовать россиянам.

Раньше они продвигались по относительно открытых зонах. Однако плотность застройки растет с каждым километром приближения к автодороге M-03 вокруг Славянска и Бахмута. Ведь такие местности значительно благоприятнее для украинских воинов, которые продолжают держать оборону.

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