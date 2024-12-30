Политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала рассказал, что, если будет выбрана стратегия сближения или избежания конфронтации, козлом отпущения может стать глава Чечни. Однако вряд ли Рамзан Кадыров согласится понести наказание за авиакатастрофу самолета Embraer-190.

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Он не для того положил Чечню к ногам Путина, чтобы позволить "вытирать о нее ноги". Он помнит, какие преступления Россия совершала во время Первой и Второй Чеченских войн, и не готов, чтобы его устранили вместе с его ставленниками. Кадыров монополизировал власть в Чечне, расставив на ключевые должности своих родственников,

– пояснил Валерий Дымов.

Дымов также отметил, что Кадыров неоднократно объявлял кровную месть не только в Чечне, где считает себя всемогущим благодаря путинским деньгам, но и влиятельным родам Средней Азии.

Чем важен Кадыров для Путина

В то же время Кадыров выступает для Путина как коммуникатор со странами исламского мира.

Сейчас отдать его "на заклание" в качестве компенсации для Алиева, чтобы сгладить ситуацию, было бы неприемлемым для Кадырова. Он этого не позволит,

– сказал Дымов.

Политолог считает, что Рамзан Кадыров и его ставленники на Кавказе "берут в заложники" систему управления России. Однако в многонациональном государстве такие "местные царьки" боятся распада империи, ведь их власть зависит от поддержки Москвы. Если Москва ослабит контроль, они начнут действовать самостоятельно.

"Революции всегда начинаются в столицах, а империи разваливаются с периферии", – подытожил Дымов.

Об авиакатастрофе

Напоминаем, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел катастрофу, вероятно, из-за поражения российской системой ПВО. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был обстрелян с земли на территории России.