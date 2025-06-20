Вечером 19 июня Авраменко отреагировал на сообщение о его вероятном "побеге" за границу философским постом в Facebook, передает 24 Канал.

Смотрите также Когда света не будет по 12 часов: в ОП рассказали, как готовят школы к возможным блэкаутам

Где на самом деле Авраменко

Муха только потребляет и гадит, ее стихия – дерьмо. Пчела же, наоборот, трудится, плоды ее труда сладкие, и среда ее – душистый цветник. Пусть в нашей жизни будут только цветы,

– говорится в заметке языковеда.

В комментариях под заметкой одна из коллег филолога, Лилия Онищенко, потерявшая сына на войне, спросила, может ли Авраменко опровергнуть слухи о том, что он сбежал за границу. "Или это все же правда и чужеземные пейзажи теперь навевают Вам поэтичность?", – поинтересовалась женщина.

Языковед лаконично ответил: "Нет, я не "убегал", госпожа Лилия".

Таким образом филолог отказался дать четкий ответ на то, где именно он находится. В то же время, ему, очевидно, не понравилось само расценивание выезда за границу как побега.