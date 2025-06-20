Увечері 19 червня Авраменко відреагував на повідомлення про його ймовірну "втечу" за кордон філософським постом у Facebook, передає 24 Канал.

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Де насправді Авраменко

Муха лише споживає і гидить, її стихія – лайно. Бджола ж, навпаки, трудиться, плоди її праці солодкі, та й середовище її – запашний квітник. Хай у нашому житті будуть лише квіти,

– йдеться у дописі мовознавця.

У коментарях під дописом одна з колег філолога, Лілія Онищенко, що втратила сина на війні, запитала, чи може Авраменко спростувати чутки про те, що він втік за кордон. "Чи це все ж правда і чужоземні краєвиди тепер навіюють Вам поетичність?", – поцікавилася жінка.

Мовознавець лаконічно відповів: "Ні, я не "втікав", пані Ліліє".

У такий спосіб філолог відмовився дати чітку відповідь на те, де саме він перебуває. Водночас, йому, вочевидь, не сподобалось саме розцінювання виїзду за кордон як втечі.