Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о гибели австралийца в Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что в Украине погиб австралиец.

Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, сейчас существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично,

– сказал он журналистам.

Однако глава правительства подтвердил, что погибший не был участником конфликта. Австралиец работал волонтером в гуманитарной организации. Албанезе добавил, что Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье мужчины.

Как сообщила Австралийская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на неназванный военный источник в Украине, австралиец и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи Изюма, что на Харьковщине. В результате взрыва усовершенствованного взрывного устройства в здании они получили травмы, что и стали причиной смерти.

Добавим, в апреле этого года на войне погиб 20-летний сын политика из Финляндии Лео Аланд. Мужчина вступил в украинскую армию как доброволец. Парень погиб от российского беспилотника.