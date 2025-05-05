Несмотря на просьбу родителей остаться дома, парень пошел добровольцем защищать независимость Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финское издание Yle.

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От тела Лео ничего не осталось

Отец узнал о смерти сына в день выборов, 13 апреля.

Мы обсуждали опасности и призвали рассмотреть другой вариант. Парень почувствовал, что мы на него давим, и в конце концов ушел раньше,

– вспомнил он.

Мужчина рассказал, что парень в январе писал ему из Украины и объяснял, что участие в войне поможет ему развиваться как личности. В то же время он рассказывал, что на фронте ему морально трудно.

Лео подписал контракт, по которому должен был отслужить в ВСУ не менее 6 месяцев. Отец даже дважды пытался вернуть парня через МИД Финляндии, но тщетно.

"Этот контракт забрал у него паспорт и ограничил его мобильность, даже телефон стал труднодоступным. Этот договор выглядит благородно, но он превращает молодых людей в узников ситуации, из которой невозможно выйти", – добавил отец.

В середине февраля после учений Лео перевели в боевое подразделение, где он прослужил несколько месяцев.

Юрки последний раз написал сыну 9 апреля, а уже несколько дней узнал о страшной вести.

Парень погиб на Востоке от атаки беспилотника, которым управлял человек. Побратимы рассказали, что от тела Лео ничего не осталось. Сейчас он официально считается "пропавшим без вести".

"Если тело не будет идентифицировано, мы не сможем похоронить сына. Это может занять до года", – рассказал Юрки.

Несмотря на боль потери, он планирует поделиться с финскими военными опытом, полученным на войне его сыном. В частности, он считает, что Финляндии стоит использовать гораздо больше дронов.

К слову, по данным МИД Финляндии, в течение 3 лет более 100 финнов воевали за Украину, примерно 10 из них погибли.