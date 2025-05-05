Попри прохання батьків залишитися вдома, хлопець пішов добровольцем захищати незалежність України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фінське видання Yle.

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Від тіла Лео нічого не залишилося

Батько дізнався про смерть сина у день виборів, 13 квітня.

Ми обговорювали небезпеки та закликали розглянути інший варіант. Хлопець відчув, що ми на нього тиснемо, і зрештою пішов раніше,

– пригадав він.

Чоловік розповів, що хлопець у січні писав йому з України і пояснював, що участь у війні допоможе йому розвиватися як особистості. Водночас він розповідав, що на фронті йому морально важко.

Лео підписав контракт, за яким мав відслужити в ЗСУ щонайменше 6 місяців. Батько навіть двічі намагався повернути хлопця через МЗС Фінляндії, але марно.

"Цей контракт забрав у нього паспорт і обмежив його мобільність, навіть телефон став важкодоступним. Цей договір виглядає благородно, але він перетворює молодих людей на в'язнів ситуації, з якої неможливо вийти", – додав батько.

У середині лютого після навчань Лео перевели до бойового підрозділу, де він прослужив кілька місяців.

Юркі востаннє написав сину 9 квітня, а вже кілька днів дізнався про страшну звістку.

Хлопець загинув на Сході від атаки безпілотника, яким керувала людина. Побратими розповіли, що від тіла Лео нічого не залишилося. Наразі він офіційно вважається "зниклим безвісти".

"Якщо тіло не буде ідентифіковане, ми не зможемо поховати сина. Це може зайняти до року", – розповів Юркі.

Попри біль втрати, він планує поділитися з фінськими військовими досвідом, здобутим на війні його сином. Зокрема, він вважає, що Фінляндії варто використовувати набагато більше дронів.

До слова, за даними МЗС Фінляндії, впродовж 3 років понад 100 фінів воювали за Україну, приблизно 10 із них загинули.