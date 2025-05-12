Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що відомо про загибель австралійця в Україні

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе повідомив, що в Україні загинув австралієць.

З поваги до приватного життя родини та відповідно до наших зобов’язань, наразі існує обмеження щодо того, що ми можемо говорити публічно,

– сказав він журналістам.

Однак голова уряду підтвердив, що загиблий не був учасником конфлікту. Австралієць працював волонтером у гуманітарній організації. Албанезе додав, що Міністерство закордонних справ надає підтримку родині чоловіка.

Як повідомила Австралійська телерадіомовна корпорація з посиланням на неназване військове джерело в Україні, австралієць та його британський колега загинули минулого тижня поблизу Ізюма, що на Харківщині. Внаслідок вибуху вдосконаленого вибухового пристрою в будівлі вони отримали травми, що і стали причиною смерті.

Додамо, у квітні цього року на війні загинув 20-річний син політика з Фінляндії Лео Аланд. Чоловік вступив до українського війська як доброволець. Хлопець загинув від російського безпілотника.