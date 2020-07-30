В австралийском штате Квинсленд живет мужчина, который спит в одной постели с настоящими рептилиями. Такие неординарные домашние любимцы стали для него настоящими членами семьи.

40-летний мужчина Джонни Уокер стал известным благодаря своим необычным домашним любимцам. Об этом пишет издание AP.

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Можно только представить, как удивляются его потенциальные избранницы, когда знакомятся с двумя его соседями. Дело в том, что в течение 2 лет Джонни живет с пестрыми питонами – Джаспером и Каиром. По словам мужчины, вскоре он планирует приобрести и самку, чтобы разводить новых рептилий.

Джонни живет с пестрыми питонами / Скриншот из видео

Уокер утверждает, что девушки считают его сумасшедшим, как только тот показывает им фото, на котором питоны спят вместе с ним в одной постели. Однако, несмотря на осуждение и многочисленные укусы, мужчина уже 20 лет увлекается змеями, которые стали частью его жизни.

Уже 20 лет увлекается змеями / Скриншот из видео

Джонни утверждает, что такие необычные домашние любимцы стали для него настоящей семьей и он надеется, что однажды найдет женщину, которая полюбит его и всех его сожителей.

Австралиец живет с питонами: смотрите видео AP