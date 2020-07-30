Австралієць спить в одному ліжку з пітонами: фото, відео
В австралійському штаті Квінсленд мешкає чоловік, який спить в одному ліжку із справжніми рептиліями. Такі неординарні домашні улюбленці стали для нього справжніми членами сім'ї.
40-річний чоловік Джонні Уокер став відомим завдяки своїм незвичайним домашнім улюбленцям. Про це пише видання AP.
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Можна тільки уявити, як дивуються його потенційні обраниці, коли знайомляться з двома його співмешканцями. Справа в тому, що протягом 2-х років Джонні живе із строкатими пітонами – Джаспером та Каїром. За словами чоловіка, незабаром він планує придбати і самицю, аби розводити нових рептилій.
Джонні живе із строкатими пітонами / Скриншот з відео
Уокер стверджує, що дівчата вважають його божевільним, як тільки той показує їм фото, на якому пітони сплять разом з ним в одному ліжку. Однак, незважаючи на осуд та численні укуси, чоловік вже 20 років захоплюється зміями, які стали частиною його життя.
Вже 20 років захоплюється зміями / Скриншот з відео
Джонні стверджує, що такі незвичайні домашні улюбленці стали для нього справжньою сім'єю і він сподівається, що одного дня знайде жінку, яка полюбить його та всіх його співмешканців.
Австралієць живе з пітонами: дивіться відео AP