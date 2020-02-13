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      Австралиец сделал искусственное дыхание геккону тонущего в кружки пива: милое видео

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      Мужчина спас геккона тонущего в пиве / Коллаж 24 канала

      В Австралии житель штата Новый Южный Уэльс стал героем благодаря необычному спасению маленького геккона. Животное тонуло в кружке с пивом, а мужчина спас его и даже сделал искусственное дыхание.

      Происшествие произошло 11 февраля в местном баре The Amble Inn, где мужчина отдыхал вместе со своими друзьями, пишет Daily Mail.

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      Компания сидела за столиком и пила пиво. Впоследствии мужчина вышел на улицу покурить, а когда вернулся, то увидел как в его кружки плавает геккон.

      Сначала австралиец подумал, что это шутка и животное ему подбросили работники заведения. Однако те сказали, что никакого отношения к этому не имеют, и добавили, что он мог упасть в пиво случайно.

      Тогда неравнодушный посетитель решил спасти геккона и даже делал ему искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. На видео видно, как австралиец ритмично нажимает на пресмыкающегося указательным пальцем и вдыхает в него воздух.

      Австралиец спас геккона, что едва не утонул в пиве / скриншот

      Впоследствии геккон таки пришел в себя и начал ползти по руке мужчины. Присутствующие в этот момент радостно выкрикивали: "Боже мой, он жив! Ура!". Сам спаситель также удивился, что ему удалось реанимировать рептилию.

      Мужчина спасает геккона, упавшего в пиво: видео

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Алкоголь Мир животных Австралия
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