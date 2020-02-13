Австралієць зробив штучне дихання гекону, що тонув у кухлі пива: миле відео

В Австралії мешканець штату Новий Південний Вельс став героєм завдяки незвичайному порятунку маленького гекона. Тваринка тонула у кухлі пива, а чоловік врятував її і навіть зробив штучне дихання.

Пригода трапилася 11 лютого в місцевому барі The Amble Inn, де чоловік відпочивав разом зі своїми друзями, пише Daily Mail.

Цікаво: У США собака врятував і приніс додому осиротіле ведмежа: зворушливі фото та відео

Компанія сиділа за столиком і пила пиво. Згодом чоловік вийшов на вулицю покурити, а коли повернувся, то побачив як у його кухлі плаває гекон.

Спочатку австралієць подумав, що це жарт і тваринку йому підкинули працівники закладу. Однак ті сказали, що жодного стосунку до плазуна не мають, і додали, що він міг впасти у пиво випадково.

Тоді небайдужий чоловік вирішив врятувати гекона і навіть робив йому штучне дихання та серцево-легеневу реанімацію. На відео видно, як австралієць ритмічно натискає на плазуна вказівним пальцем і вдихає в нього повітря.



Австралієць врятував гекона, що ледь не потонув у пиві / скріншот

Згодом гекон таки прийшов до тями і почав повзти по руці чоловіка. Присутні у цей момент радісно вигукували: "Боже мій, він живий! Ура!". Сам рятівник також здивувався, що йому вдалося реанімувати рептилію.

Чоловік рятує гекона, що впав у пиво: відео