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      Австралієць зробив штучне дихання гекону, що тонув у кухлі пива: миле відео

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      Чоловік врятував гекона, що тонув у пиві / Колаж 24 каналу

      В Австралії мешканець штату Новий Південний Вельс став героєм завдяки незвичайному порятунку маленького гекона. Тваринка тонула у кухлі пива, а чоловік врятував її і навіть зробив штучне дихання.

      Пригода трапилася 11 лютого в місцевому барі The Amble Inn, де чоловік відпочивав разом зі своїми друзями, пише Daily Mail.

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      Компанія сиділа за столиком і пила пиво. Згодом чоловік вийшов на вулицю покурити, а коли повернувся, то побачив як у його кухлі плаває гекон.

      Спочатку австралієць подумав, що це жарт і тваринку йому підкинули працівники закладу. Однак ті сказали, що жодного стосунку до плазуна не мають, і додали, що він міг впасти у пиво випадково.

      Тоді небайдужий чоловік вирішив врятувати гекона і навіть робив йому штучне дихання та серцево-легеневу реанімацію. На відео видно, як австралієць ритмічно натискає на плазуна вказівним пальцем і вдихає в нього повітря. 


      Австралієць врятував гекона, що ледь не потонув у пиві / скріншот

      Згодом гекон таки прийшов до тями і почав повзти по руці чоловіка. Присутні у цей момент радісно вигукували: "Боже мій, він живий! Ура!". Сам рятівник також здивувався, що йому вдалося реанімувати рептилію.

      Чоловік рятує гекона, що впав у пиво: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Алкоголь Світ тварин Австралія
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