В Австралии акула напала на серфера: мужчина погиб
Источник:The Guardian
В штате Новый Южный Уэльс в Австралии на одном из пляжей акула напала на серфера. От полученных травм 30-летний мужчина умер на месте.
Трагедия случилась утром 5 сентября на одном из местных пляжей. Медики и неравнодушные отдыхающие пытались спасти мужчину, но тщетно.
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Детали трагедии
30-летний серфер катался на местном Изумрудном пляже, как вдруг на него напала акула. Хищник только 1 раз укусил мужчину, но этого оказалось достаточно.
Серфер получил травму руки и спины. К нему сразу бросились спасатели, которые были на пляже, и неравнодушные, однако ранения были серьезными. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.
Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти,
– сообщили в больнице.
Последние события с жертвами в мире:
- В США бушует ураган Ида. По состоянию на 3 сентября из-за стихии погибли более 40 человек.
- В ночь на 4 сентября террористы "Талибана" стрельбой отпраздновали захват последней провинции – Панджшер. Из-за обстрелов погибли и пострадали десятки человек, однако талибы опровергают эту информацию.
- В Египте в ДТП попал автобус с туристами, который ехал в Шарм-эль-Шейх. По предварительным данным погибли по меньшей мере 8 человек.