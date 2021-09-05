В Австралии акула напала на серфера: мужчина погиб

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии на одном из пляжей акула напала на серфера. От полученных травм 30-летний мужчина умер на месте.

Трагедия случилась утром 5 сентября на одном из местных пляжей. Медики и неравнодушные отдыхающие пытались спасти мужчину, но тщетно.

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Детали трагедии

30-летний серфер катался на местном Изумрудном пляже, как вдруг на него напала акула. Хищник только 1 раз укусил мужчину, но этого оказалось достаточно.

Серфер получил травму руки и спины. К нему сразу бросились спасатели, которые были на пляже, и неравнодушные, однако ранения были серьезными. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти,

– сообщили в больнице.

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