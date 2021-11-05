Известно, что малышка вместе с семьей отдыхали в кемпинге возле города Карнарвон. Девочка исчезла ночью 16 октября.

К теме Исчез, пока мама занималась делами: в Одесской области разыскали 2-летнего мальчика

Родители забили тревогу утром. Они убеждали полицию, что ребенок не мог выйти из палатки сам, поскольку защелка была слишком высока для ее роста. Следователи не отвергали версию с похищением.

Девочку искали 18 дней

Из столицы австралийского штата Перт направили 100 офицеров, приобщившихся к наземным, морским и воздушным поискам. Для прочеса малозаселенных территорий использовали самолеты-разведчики.

После разглашения ситуации местные власти также предложили неравнодушным приобщиться к поискам. Вознаграждение за информацию о Клео составило 1 миллион австралийских долларов, или 750 тысяч долларов США.

За информацию о девочке предложили вознаграждение на миллион австралийских долларов / Фото WA Police

Зацепка в потоке обращений возникла 2 ноября вечером. Женщина из Карнарвона сообщила, что ее сосед начал покупать подгузники, но непонятно для кого.

Уже 3 ноября утром оперативники прибыли в дом 36-летнего мужчины. В одной из комнат нашли маленькую Клео.

Девочку передали родителям. А подозреваемый был задержан и доставлен в участок для выяснения обстоятельств.

Исчезновение детей в Украине: последние новости