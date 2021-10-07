Беглецов разыскали в кукурузном поле. Там они обустроили себе тайник.

Заметьте Мальчика, который потерялся возле Говерлы, нашли живым: щемящее видео

Детали побега

Из школы ребята сбежали около 11:00. Дома у одного из беглецов они переоделись в грязную одежду и взяли фонарики.

Об исчезновении детей правоохранителям сообщили уже в 17:00.

Правоохранители оперативно начали поисковую операцию. К ней привлекли полицейских Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и охотников с тепловизорами.

К счастью, в ночь с 6 на 7 октября школьников удалось найти.

Школьников обнаружили на кукурузном поле: смотрите видео

Дети обустроили тайник: смотрите видео

Спасатели нашли ребенка на Сумщине

В августе на Сумщине потерялся 6-летний мальчик.

Малыш исчез возле села Шкуратовка. Там он собирал бузину.

Родители в течение 3 часов 20 августа пытались найти ребенка самостоятельно.

Правоохранители обнаружили ребенка почти в 4 километрах от места исчезновения.

Участие в поисковой операции приняли более 200 человек.

К счастью, мальчика нашли в удовлетворительном состоянии.

Публикация со страницы Андрея Небытова:

4:45 – именно в это время полиция нашла Троицу школьников-беглецов с Обуховщины. Это первые фото после обнаружения детей в кукурузном поле, где они бродили среди ночи и даже сделали тайник. Вчера трое 12-летних ребят около 11 часов самовольно ушли из школы и никому не сообщили о своем местопребывании. Полиция установила, что дети планировали побег заранее и даже нарисовали импровизированный план. О пропаже мальчиков нам сообщили уже в 17 часов вечера и на розыск несовершеннолетних были оперативно подняты все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью. К счастью, детей под утро нашли. Уважаемые родители, в очередной раз призываю вас, интересуйтесь жизнью и досугом ваших детей, поддерживайте их и старайтесь быть ближе к их интересам. Помните, дети – наше будущее, берегите их!