Втікачів розшукали у кукурудзяному полі. Там вони облаштували собі схованку.

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Деталі втечі

Зі школи хлопці втекли близько 11:00. Вдома в одного з втікачів вони переодягнулися у брудний одяг та взяли ліхтарики.

Про зникнення дітей правоохоронцям повідомили вже о 17:00.

Правоохоронці оперативно розпочали пошукову операцію. До неї залучили поліцейських Кагарлика та Обухівщини, а також спецпризначенців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію, та мисливців із тепловізорами.

На щастя, у ніч з 6 на 7 жовтня школярів вдалося знайти.

Школярів виявили на кукурудзяному полі: дивіться відео

Діти облаштували сховок: дивіться відео

Рятувальники знайшли дитину на Сумщині

У серпні на Сумщині загубився 6-річний хлопчик.

Малюк зник поблизу села Шкуратівка. Там він збирав бузину.

Батьки упродовж 3 годин 20 серпня намагались знайти дитину самостійно

Правоохоронці виявили дитину майже за 4 кілометри від місця зникнення.

Участь у пошуковій операції взяли понад 200 людей.

На щастя, хлопчика знайшли у задовільному стані.

Допис зі сторінки Андрія Нєбитова:

4:45 - саме у цей час поліція знайшла трійцю школярів-втікачів з Обухівщини.Це перші фото після виявлення дітей в кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.Вчора троє 12-річних хлопців близько 11 години самовільно пішли зі школи та нікому не повідомили про своє місцеперебування. Поліція встановила, що діти планували втечу заздалегідь і навіть намалювали імпровізований план.Про зникнення хлопчиків нас повідомили вже о 17 годині вечора і на розшук неповнолітніх було оперативно піднято всі сили поліції Кагарлика та Обухівщини, а також спецпризначенців, карний розшук, КОРД, кінологів, ювенальну превенцію, і, навіть, мисливців із тепловізорами для пошуків вночі.На щастя, дітей під ранок знайшли. Шановні батьки, вкотре закликаю вас, цікавтесь життям та дозвіллям ваших дітей, підтримуйте їх та намагайтесь бути ближчими до їх інтересів. Пам'ятайте, діти-наше майбутнє, бережіть їх!