В Австралии нашли шоколад, которому уже исполнилось 120 лет. Лакомства британская королева Виктория дарила солдатам еще в далеком 1900 году. Стоит заметить, что шоколад прекрасно сохранился.

Шоколад обнаружили в Национальной библиотеке Австралии. Об этом сообщает BBC.

Актуально Церковь в Германии извинилась за сожжение "ведьм" спустя 400 лет

Лакомства хранились в коллекции вещей известного австралийского поэта Банджо Петерсона.

Коробка уже начала распадаться, однако 6 плиток шоколада до сих пор находятся в прекрасном состоянии. То, что за столько лет им никто не полакомился, свидетельствует, с каким трепетом работники библиотеки относились к кондитерскому раритету.

Историки предполагают, что Петерсон получил шоколад, когда работал корреспондентом для газеты Sydney Morning Herald. Он общался с солдатами, воевавшими во Второй англо-бурской войне. Именно их накануне Нового года королева Виктория угощала шоколадом.

Сейчас лакомство выставили в Национальной библиотеке Австралии. Эксперты не уверены, сможет ли шоколад продержаться еще сотню лет, поэтому его смоделируют для будущих поколений.

В Австралии нашли шоколад, которому 120 лет: смотрите видео