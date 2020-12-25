Подарок королевы: в Австралии нашли шоколад, которому 120 лет – видео
В Австралии нашли шоколад, которому уже исполнилось 120 лет. Лакомства британская королева Виктория дарила солдатам еще в далеком 1900 году. Стоит заметить, что шоколад прекрасно сохранился.
Шоколад обнаружили в Национальной библиотеке Австралии. Об этом сообщает BBC.
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Лакомства хранились в коллекции вещей известного австралийского поэта Банджо Петерсона.
Коробка уже начала распадаться, однако 6 плиток шоколада до сих пор находятся в прекрасном состоянии. То, что за столько лет им никто не полакомился, свидетельствует, с каким трепетом работники библиотеки относились к кондитерскому раритету.
Историки предполагают, что Петерсон получил шоколад, когда работал корреспондентом для газеты Sydney Morning Herald. Он общался с солдатами, воевавшими во Второй англо-бурской войне. Именно их накануне Нового года королева Виктория угощала шоколадом.
Сейчас лакомство выставили в Национальной библиотеке Австралии. Эксперты не уверены, сможет ли шоколад продержаться еще сотню лет, поэтому его смоделируют для будущих поколений.
В Австралии нашли шоколад, которому 120 лет: смотрите видео
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