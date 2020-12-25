В Австралії знайшли шоколад, якому вже виповнилося 120 років. Ласощі британська королева Вікторія дарувала солдатам ще у далекому 1900 році. Варто зауважити, що шоколад чудово зберігся.

Шоколад виявили у Національній бібліотеці Австралії. Про це повідомляє BBC.

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Ласощі зберігалися у колекції речей відомого австралійського поета Банджо Петерсона.

Коробка вже почала розкладатися, однак 6 плиток шоколаду й досі перебувають у чудовому стані. Те, що за стільки років ним ніхто не поласував, свідчить, з яким трепетом працівники бібліотеки ставилися до кондитерського раритету.

Історики припускають, що Петерсон отримав шоколад, коли працював кореспондентом для газети Sydney Morning Herald. Він спілкувався з солдатами, які воювали у Другій англо-бурській війні. Саме їх напередодні Нового року королева Вікторія частувала шоколадом.

Наразі ласощі виставили у Національній бібліотеці Австралії. Експерти не впевнені, чи зможе шоколад протриматися ще сотню років, тому його змоделюють для майбутніх поколінь.

В Австралії знайшли шоколад, якому 120 років: дивіться відео