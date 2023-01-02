Авиакатастрофа произошла вблизи тематического парка Sea World в Голд-Кост 2 января около 14:00 по местному времени. На момент столкновения вертолетов в парке как раз находились люди.
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Что известно о столкновении вертолетов
Исполняющий обязанности инспектора полиции рассказал, что по предварительной информации, один из вертолетов взлетал, а другой приземлялся. Один из свидетелей отметил, что вертолеты подошли слишком близко друг к другу.
В результате столкновения вертолет перевернулся и упал на песчаную косу у уреза воды. Другой – смог приземлиться.
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Погибли не менее 4 человек
Уже известно о четырех погибших. В частности, пилоте и трех пассажиров разбившегося вертолета. На месте аварии работают медики и правоохранители.
В общей сложности пострадали более 10 человек. Трое из них – молодые мужчины и женщина находятся в критическом состоянии в больнице. Также в скорой рассказали, что еще шесть получили ранения обломками от лобового стекла.
Австралия шокирована новостью об ужасном и трагическом инциденте с вертолетом сегодня на Голд-Косте,
– написал Албанезе в твиттере.
На пляже в Австралии столкнулись вертолеты / Фото со СМИ
Продолжается расследование
Полиция перекрыла ведущий к месту аварии проспект SeaWorld Drive и попросила людей держаться как можно далее от него. Эксперты по авиакатастрофах уже начали расследование.
В СМИ отметили, что Голд-Кост, где все произошло, является одним из самых популярных туристических направлений страны. Больше туристов приезжают туда на отдых именно в январе.