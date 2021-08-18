Незваную гостью девушка заметила в отделе специй, но не растерялась. Австралийка помогла убрать змею, так как раньше работала над отловом пресмыкающихся.

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Как убрали змею

Девушка сказала персоналу, что когда-то была волонтеркой в ловле змей, поэтому сама оперативно переместила пресмыкающееся в сумку, а потом в кусты на улице.



Змея вылезла с полки маркета / Скриншот из видео Helaina Alati

"Она будто просила меня вывести ее на улицу. Я случайно оказалась тем человеком, который ее нашел. Змея, должно быть, была там по крайней мере несколько часов. Она будто спряталась за пряностями, и я ее сначала не заметила. Думаю, что пресмыкающееся спустилось с потолка", – рассказала девушка.

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Девушка заметила, что питон был не агрессивным, а расслабленным. Отметила также, что "не хочет больше демонизировать этих красивых животных".

Что говорит руководство супермаркета

Как питон попал в магазин, более того на полку с товаром, администрация заведения выясняет. Сам супермаркет, к слову, расположен в северо-западной части города.

Как только в магазине была замечена змея, члены нашей команды отреагировали быстро и спокойно. Оцепили территорию для безопасности клиентов. Ловчиха змей устранила скользкого покупателя, которого вскоре после этого выпустили в лес,

- подчеркнул представитель маркета.



Змею выпустили на улицу / Скриншот из видео Helaina Alati

Змея вылезла с полки супермаркета: смотрите видео Helaina Alati, BBC