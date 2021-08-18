Непроханого гостя дівчина помітила у відділі спецій, та не розгубилась. Австралійка допомогла прибрати змію, адже раніше працювала над виловом плазунів.
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Як прибрали змію
Дівчина сказала персоналу, що колись була волонтеркою у ловлі змій, тому сама оперативно перемістила плазуна у сумку, а потім у кущі на вулиці.
Змія вилізла з полиці маркету / Скриншот із відео Helaina Alati
"Він (пітон – 24 канал) ніби просив мене вивести його на вулицю. Я випадково виявилася тією людиною, яка його знайшла. Змія, мабуть, була там принаймні кілька годин. Він ніби сховався за прянощами, і я його спочатку не помітила. Думаю, що плазун спустився зі стелі", – розповіла дівчина.
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Дівчина зауважила, що пітон був неагресивним, а розслабленим. Зазначила також, що "не хоче більше демонізувати цих красивих тварин".
Що каже керівництво супермаркету
Як пітон потрапив у магазин, ба більше, на полиці з товаром, адміністрація закладу з'ясовує. Сам супермаркет, до слова, розташований у північно-західній частині міста.
Як тільки у магазині була помічена змія, члени нашої команди відреагували швидко та спокійно. Оточили територію для безпеки клієнтів. Ловчиня змій усунула слизького покупця, якого незабаром після цього випустили в ліс,
– наголосив представник маркету.
Змія випустили на вулицю / Скриншот із відео Helaina Alati
Змія вилізла з полиці супермаркету: дивіться відео Helaina Alati, BBC