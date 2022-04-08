Австралия быстрее всего в истории передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster

Австралия уже передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. Посол Украины Василий Мирошниченко сказал, что это было самое быстрое решение о выделении оружия.

В истории Австралии такого до сих пор не было. Ведь о таком вооружении попросил президент 31 марта, а уже на следующий день премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность его предоставить.

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По украинскому времени все произошло в один день. Утром попросил и к концу дня уже было согласование,

– отметил посол.

Он лично стал свидетелем передачи бронетранспортеров Украине. Это сделали в присутствии министра обороны Австралии Питера Даттона, генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск.

Австралия уже передала необходимые Украине бронетранспортеры / Фото со страницы Василия Мирошниченко в фейсбуке

Австралия передала 20 таких машин, которые стоят 38 миллионов долларов. Посол назвал этот момент историческим. Он пересказал слова главы украинского МИД о том, что наша дипломатия неустанно работает над обеспечением военной помощи для ВСУ.

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