Австралия ужесточает карантинные ограничения из-за коронавируса. В Новом Южном Уэльсе вводят обязательный масочный режим в общественных местах.

Теперь в магазинах, салонах красоты, парикмахерских, библиотеках, музеях, кинотеатрах и церквях нельзя находиться без маски. Об этом сообщает Associated Press.

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Штраф за нарушение этого правила составляет 200 долларов. Такое решение приняли после того, как в Сиднее обнаружили 11 новых инфицированных коронавирусом.

Все случаи – локальные, а не завезенные заражения. Сейчас медики устанавливают очаг инфицирования.

Если вы без уважительной причины находитесь в общественном месте без маски, то вас оштрафуют,

– сказал министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хазард.

Министр здравоохранения добавил: "Мы понимаем, что есть люди, которые, например, болели дома и не успели купить маску и могут быть без нее, пока идут в аптеку за маской. Такие случаи будут приниматься во внимание полицией Нового Южного Уэльса в первые несколько дней. Помните: сейчас не время избегать масок, это время, когда нужно их носить".

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