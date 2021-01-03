Австралия усилила карантин после 11 новых больных COVID-19
Австралия ужесточает карантинные ограничения из-за коронавируса. В Новом Южном Уэльсе вводят обязательный масочный режим в общественных местах.
Теперь в магазинах, салонах красоты, парикмахерских, библиотеках, музеях, кинотеатрах и церквях нельзя находиться без маски. Об этом сообщает Associated Press.
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Штраф за нарушение этого правила составляет 200 долларов. Такое решение приняли после того, как в Сиднее обнаружили 11 новых инфицированных коронавирусом.
Все случаи – локальные, а не завезенные заражения. Сейчас медики устанавливают очаг инфицирования.
Если вы без уважительной причины находитесь в общественном месте без маски, то вас оштрафуют,
– сказал министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хазард.
Министр здравоохранения добавил: "Мы понимаем, что есть люди, которые, например, болели дома и не успели купить маску и могут быть без нее, пока идут в аптеку за маской. Такие случаи будут приниматься во внимание полицией Нового Южного Уэльса в первые несколько дней. Помните: сейчас не время избегать масок, это время, когда нужно их носить".
Какая ситуация с COVID-19 в Австралии
- В Австралии с начала пандемии COVID-19 обнаружили более 28 тысяч случаев заражения.
- По состоянию на 3 января коронавирусом болеют 1 796 граждан.
- Выздороветь удалось 25 778 жителям страны. От осложнений, к сожалению, умерли 909 человек.
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