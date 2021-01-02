Грузия 3 января снова усиливает карантин из-за COVID-19. В крупных городах страны закрываются торговые центры и магазины розничной торговли.

Магазинам придется закрыться минимум до 16 января. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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Кроме этого, 3 – 15 января власть Грузии объявила выходные, поэтому работать будут только банки, продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки, важнейшие службы и сервисы.

С 16 января планируется ослабление карантина, в частности в будние дни должны возобновить работу общественного транспорта, торговых центров и всех рынков.

"Новогоднее" ослабление карантина в Грузии

С 28 ноября власть Грузии разрешила работать ТРЦ и магазинам, которые торгуют "второстепенными" товарами, но с соответствующим количеством посетителей, запретом на использование примерочных и графиком до 19:00.

Однако несмотря на такие жесткие ограничения посетителей было много. Люди даже стояли в очередях на входах в магазины.

Справка. По состоянию на 2 января в Грузии зарегистрировали 228 752 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 217 973 жителям страны.