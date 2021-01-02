Грузія 3 січня знову посилює карантинні обмеження через COVID-19. У великих містах країни закриваються торгові центри та магазини роздрібної торгівлі.

Магазинам доведеться закритись щонайменше до 16 січня. Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

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Окрім цього, 3 – 15 січня влада Грузії оголосила вихідні, тому працюватимуть лише банки, продуктові магазини, зоомагазини, аптеки, найважливіші служби та сервіси.

З 16 січня планується послаблення карантину, зокрема у будні дні мають відновити роботу громадського транспорту, торгових центрів та усіх ринків.

"Новорічне" послаблення карантину у Грузії

З 28 листопада влада Грузії дозволили працювати ТРЦ та магазинам, що торгують "другорядними" товарами, але з відповідною кількістю відвідувачів, забороною на використання примірочних та графіком до 19:00.

Однак попри такі жорсткі обмеження відвідувачів було багато. Люди навіть стояли у чергах на входах у магазини.

Довідка. Станом на 2 січня у Грузії зареєстрували 228 752 випадки зараження на коронавірус. Одужати вдалось 217 973 жителям країни.