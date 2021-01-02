Грузія знову посилює карантин: що під забороною
Грузія 3 січня знову посилює карантинні обмеження через COVID-19. У великих містах країни закриваються торгові центри та магазини роздрібної торгівлі.
Магазинам доведеться закритись щонайменше до 16 січня. Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
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Окрім цього, 3 – 15 січня влада Грузії оголосила вихідні, тому працюватимуть лише банки, продуктові магазини, зоомагазини, аптеки, найважливіші служби та сервіси.
З 16 січня планується послаблення карантину, зокрема у будні дні мають відновити роботу громадського транспорту, торгових центрів та усіх ринків.
"Новорічне" послаблення карантину у Грузії
З 28 листопада влада Грузії дозволили працювати ТРЦ та магазинам, що торгують "другорядними" товарами, але з відповідною кількістю відвідувачів, забороною на використання примірочних та графіком до 19:00.
Однак попри такі жорсткі обмеження відвідувачів було багато. Люди навіть стояли у чергах на входах у магазини.
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