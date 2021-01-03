Австралія посилює карантинні обмеження через коронавірус. У Новому Південному Уельсі запроваджують обов'язковий масковий режим в громадських місцях.

Тепер у магазинах, салонах краси, перукарнях, бібліотеках, музеях, кінотеатрах і церквах не можна перебувати без маски. Про це повідомляє Associated Press.

До теми Грузія знову посилює карантин: що під забороною

Штраф за порушення цього правила становить 200 доларів. Таке рішення ухвалили після того, як в Сіднеї виявили 11 нових інфікованих коронавірусом.

Всі випадки – локальні, а не завезені зараження. Зараз медики встановлюють осередок інфікування.

Якщо ви без поважної причини перебуваєте в громадському місці без маски, то вас оштрафують,

– сказав міністр охорони здоров'я Нового Південного Уельсу Бред Хазард.

Міністр охорони здоров'я додав: "Ми розуміємо, що є люди, які, наприклад, хворіли вдома і не встигли купити маску і можуть бути без неї, поки йдуть до аптеки за маскою. Такі випадки будуть братися до уваги поліцією Нового Південного Уельсу в перші кілька днів. Пам'ятайте: зараз не час уникати масок, це час, коли потрібно їх носити".

Яка ситуація з COVID-19 в Австралії