Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн. Она назвала "трагическим" для России то, что Владимир Путин заставил замолчать независимые голоса и практически заточил россиян во лжи и пропаганде.

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Что известно о санкциях

Ограничения касаются 10 человек, однако их имена не назвали. Пейн отметила, что они распространяют враждебное отношение к Украине и способствуют попыткам России легитимизировать вторжение.

Кроме того, пакет санкций предусматривает финансовые ограничения против вооруженных сил страны-агрессора. В частности, это касается шести высокопоставленных военных руководителей.

Австралия также запретила экспорт своих товаров российским военным.

Вместе с партнерами мы вытесним Россию из наших экономик, цепей поставок и эфира.

– заявила министр.

В то же время, Пейн призвала страну-агрессора немедленно вывести свои войска из Украины.