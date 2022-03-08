Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Меріс Пейн. Вона назвала "трагічним" для Росії те, що Володимир Путін змусив замовкнути незалежні голоси й практично заточив росіян у брехні та пропаганді.

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Що відомо про санкції

Обмеження стосуються 10 осіб, однак їхніх імен не назвали. Пейн зауважила, що вони поширюють вороже ставлення до України та сприяють спробам Росії легітимізувати вторгнення.

Крім того, пакет санкцій передбачає фінансові обмеження проти збройних сил країни-агресорки. Зокрема, це стосується 6 високопоставлених військових керівників.

Австралія також заборонила експорт власних товарів російським військовим.

Разом з партнерами ми витіснимо Росію з наших економік, ланцюгів поставок та ефіру,

– заявила міністерка.

Водночас Пейн закликала країну-агресорку негайно вивести свої війська з України.

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